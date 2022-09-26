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وزير النفط العراقي: لا نريد أي زيادة حادة في الأسعار

منذ ساعة واحدة
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

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قال وزير النفط العراقي (الاثنين 26-9-2022) إن تحالف أوبك+ يراقب الوضع في أسواق الخام مضيفا “نريد تحقيق التوازن فيها ولا نريد أي زيادة حادة في الأسعار”.

وأضاف الوزير إحسان عبد الجبار في مقابلة مع تلفزيون الإخبارية العراقية أن عوامل عالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، من أهمها تراجع معدلات التنمية وارتفاع التضخم.

وتراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل اليوم الاثنين، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة، متأثرة بضغط ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين تفاصيل بشأن عقوبات جديدة على روسيا.

وأغلقت أسعار العقود الآجلة للنفط منخفضة أكثر من دولارين اليوم، ليسجل خام برنت 84.06 دولار للبرميل، والخام الأمريكي 76.71 دولار.

وزادت مجموعة أوبك+ الإنتاج هذا العام في مسعى لتخفيف التقليص القياسي الذي فرضته عام 2020 إثر تراجع الطلب في ظل جائحة كورونا.

لكن أوبك+ فشلت في الشهور الأخيرة في تحقيق زيادات الإنتاج المستهدفة نتيجة قلة الاستثمارات في حقول الخام ببعض دول أوبك وخسائر الإنتاج الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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