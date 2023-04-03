وزير النفط الكويتيّ: خفض الإنتاج الطوعي من دول "أوبك+" خطوة استباقيّة

أعلن وزير النفط الكويتي بدر الملا، أنّ “الخفض الطوعي للإنتاج من دول “أوبك+”، يعد تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الأسواق وسط تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتسارعة”.

وقال الملا عقب الاجتماع الـ48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ل “أوبك+”، الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو: “إن من بين تلك التطورات الوتيرة السريعة لارتفاع معدلات الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية والتطورات الجيوسياسية، مشيرا الى أن “أوبك+ تركز على دعم استقرار أسواق النفط”.

وأفاد بأن “أوبك+ مستمرة في سياسة خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023، كما تقرر في الاجتماع الوزاري ال33 ل”أوبك+” في الخامس من تشرين الاول الماضي”.

وأشاد بـ “مبادرة الدول المشاركة في الخفض الطوعي تحت اتفاق “أوبك+”، التي سيتم العمل بها من شهر أيار المقبل الي نهاية عام 2023”.

وأمس الأحد، أعلنت روسيا و8 دول من “أوبك”+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميًا، انطلاقًا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وأدت الخطوة إلى ارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.