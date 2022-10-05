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وزير النفط الكويتي: قرار خفض الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 3:14 صباحًا
وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد الفارس

وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد الفارس

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قال وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد الفارس يوم (الأربعاء 5-10-2022) إن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية على أسواق النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفارس قوله “هذا القرار يجعلنا اليوم أمام مسؤولية كبيرة إزاء متابعة تطورات السوق من ناحية خفض الإنتاج في حالة زيادة المعروض أو زيادة كميات الإنتاج عندما تكون هناك حاجة لمزيد من الإمدادات النفطية”.

ويتولى الفارس الآن منصب وزير النفط بالوكالة بعد الإعلان يوم الأربعاء أن حسين إسماعيل سيحل محله في التشكيل الوزاري الجديد.

وقال إن أوبك+ تعمل على خدمة الاقتصاد العالمي وليس تهديده.

وأضاف “نحن نتفهم مخاوف المستهلكين من إمكانية ارتفاع الأسعار، ولكن ما يحركنا نحن في (أوبك+) هو بالأساس مسألة تحقيق التوازن بين العرض والطلب”.

وتابع أن أوبك+ لم تتخذ أبدا قرارا يهدف إلى فرض “الهيمنة”، بل تحرص دوما على توفير إمدادات كافية للسوق وبأسعار معقولة لا تضر بمصالح المنتجين أو المستهلكين.

وقال “وزراء نفط الدول الثلاثة والعشرون المنضوية تحت مظلة (أوبك+) سيواصلون التشاور فيما بينهم ومتابعة تطورات السوق وسيتخذون الإجراءات المناسبة وفق الحاجة بما يخدم مصالح السوق النفطية العالمية وتوازناتها”.

    المصدر :
  • رويترز

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