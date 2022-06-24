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وزير النفط الليبي: رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجب عني بيانات الإنتاج

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2022 10:16 صباحًا
وزير النفط الليبي محمد عون

وزير النفط الليبي محمد عون

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قال وزير النفط الليبي محمد عون اليوم الخميس إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجب عنه بيانات الإنتاج، مما يثير الشكوك حيال الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي.

وأبلغ مكتب الوزير رويترز الأسبوع الماضي بأن إنتاج النفط الليبي انخفض إلى ما بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا نتيجة حصار جماعات متحالفة مع فصائل في الشرق لمنشآت نفطية. وفي وقت لاحق قال إنها كانت 700 ألف برميل يوميا.

كان عون يتحدث اليوم الخميس في اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية، التي مقرها طرابلس، عبر تسجيل مصور، وقال إن من غير المقبول عدم معرفته بأرقام الإنتاج الدقيقة قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.

وردا على ذلك، قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه يتفق مع عون ويريد تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولم ترد المؤسسة على طلبات للتعليق.

وفي حين أن المؤسسة الوطنية للنفط واحدة مما تسمى بالمؤسسات السيادية في ليبيا، لا تعتبر قيادتها منصبا سياديا يتطلب موافقة الهيئتين التشريعيتين الرئيسيتين واللتين تتخذان مواقف متعارضة في الصراع.

    المصدر :
  • رويترز

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