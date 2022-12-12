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وزير النفط الليبي: نأمل في العودة إلى مستويات 2010 بإنتاج النفط

منذ 44 دقيقة
وزير النفط الليبي محمد عون

وزير النفط الليبي محمد عون

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قال وزير النفط الليبي محمد عون، على هامش اجتماع لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، الإثنين، إن بلاده تنتج حوالي 1.2 مليون برميل نفط في اليوم.

وأضاف أنه يأمل في العودة إلى مستويات 2010 عندما كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا في غضون عامين أو 3 أعوام، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أكد بيان للمجلس الرئاسي الليبي، تطلع ليبيا إلى إنجاز خطة تقود إلى الوصول بإنتاج النفط لمليوني برميل يوميا.

ويعد النفط أبرز ركائز الاقتصاد الليبي، لكنه تعرض لعدة انتكاسات بسبب الاحتجاجات والتحركات العسكرية التي تشهدها بعض الحقول، وسط سعي غربي لدفع ليبيا لزيادة إمداداتها لوقف الرهان على إمدادات الطاقة الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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