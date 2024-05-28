الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير النفط والغاز الليبي يستأنف مهام عمله بعد إيقاف لشهرين

منذ ساعة واحدة
وزير النفط الليبي محمد عون

وزير النفط الليبي محمد عون

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة النفط والغاز الليبية في بيان اليوم الثلاثاء 28 أيار/مايو 2024، إن الوزير محمد عون باشر مهام عمله مرة أخرى بعد رفع الوقف الاحتياطي والذي دام لشهرين لدواعي التحقيق.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لوزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في مارس آذار من قبل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيما قالت إنه “لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق”.

وذكرت الوزارة أن هيئة الرقابة الإدارية رفعت الوقف في 12 مايو أيار بعد انتهاء التحقيق.

ولم تتمكن رويترز من التواصل مع الهيئة لطلب تعليق.

ونشرت وزارة النفط والغاز صورة لعون وهو جالس على مكتبه يتفقد ملفا قائلة إن الوزير “باشر مهامه هذا الصباح”.

وتشرف هيئة الرقابة الإدارية على أداء الحكومة وتشمل صلاحياتها التدقيق في تعيينات المناصب العامة وتعزيز المساءلة العامة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فاتو بنسودا ويوسي كوهين (وكالات)
غزة تحت النار
الغارديان: الموساد متورط في مؤامرة على الجنائية الدولية
علم فلسطين
ما هو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
وكالة الطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية وروسيا تتوصلان إلى تفاهم بشأن سلامة محطة زابوريجيا

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!