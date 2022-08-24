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وزير الهجرة الكندي: نتجه لتجاوز المستوى المستهدف للهجرة لعام 2022

منذ 39 دقيقة
وزير الهجرة الكندي شون فريزر

وزير الهجرة الكندي شون فريزر

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قال وزير الهجرة الكندي شون فريزر (الأربعاء24-8-2022)  إن كندا تمضي قدما نحو تجاوز هدفها للهجرة لمنح إقامة دائمة لأكثر من 430 ألف شخص في 2022 .

ومتحدثا إلى الصحفيين في فانكوفر، أعلن فريزر أيضا عن خطة لتوظيف 1250 عاملا للتغلب على عدد قياسي مرتفع لطالبي الهجرة.

وتعمل كندا، التي تعتمد على الهجرة لقيادة اقتصادها ودعم سكانها الذين تتزايد أعمارهم، على تعزيز الهجرة السنوية ولديها هدف لإضافة 451 ألف مقيم دائم في عام 2024 .

وتعتمد حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو على الهجرة لتعزيز الاقتصاد الكندي منذ تولت السلطة في 2015، وحددت هدفا سنويا عند حوالي واحد بالمئة من سكان البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق هذا العام أن عدد سكان كندا ارتفع إلى 37 مليونا في 2021، بزيادة 5.2 بالمئة من 2016 مدفوعا في الغالب بالهجرة.

وقال فريزر إنه حتى نهاية يوليو تموز هذا العام أضافت كندا أكثر من 275 ألف مقيم دائم.

وأضاف قائلا “هذا يضعنا في مسار نحو تجاوز هدفنا البالغ 431 ألف مقيم دائم على مدار هذا العام.”

    المصدر :
  • رويترز

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