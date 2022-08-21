الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الهجرة النيوزيلندي: البلاد ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة

منذ 10 دقائق
وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود

وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود

A A A
طباعة المقال

قال وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود الأحد، إن بلاده ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12 ألف عامل العام المقبل من خلال مخطط للعمل في أيام العطلات لسد النقص في العمالة في وقت تتدافع فيه الشركات لاستقطاب موظفين.

ويعد تنافس الشركات على استقطاب موظفين جزءا من اتجاه عالمي ساعد على رفع الأجور في نيوزيلندا، مما يشكل تحديا لجهود محاربة التضخم من قبل البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2015.

وقال وود في بيان “هذه الإجراءات تتعلق بتوفير المساعدة الفورية لتلك الشركات التي تضررت بشدة من نقص العمالة عالميا”.

تشمل الخطوات الأخرى تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة في قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء والبنية التحتية ومعالجة اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خارطة توضح حدود ميانمار
ميانمار في ازمة تضخم والشعب مهدد بالجوع
أميركان إيرلاينز
صفقة طائرات جديدة لشركة أميركان إيرلاينز.. هل تعود كونكورد؟
علم كوبا
كوبا.. السياحة تنتعش بعد ازمة الجمود منذ جائحة كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!