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وزير بريطاني يستبعد أن تشهد البلاد انقطاع للكهرباء في الشتاء

منذ 41 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية ناظم الزهاوي الأحد إنه من “المستبعد جدا” أن تشهد بريطانيا انقطاعات مقررة سلفا في التيار الكهربائي خلال الشتاء، تعقيبا منه على تحذير من الشبكة الوطنية من أن البلاد قد تواجه انقطاعات للتيار إذا لم تستطع استيراد ما يكفي من الطاقة.

وقال الزهاوي لشبكة سكاي نيوز “هذا مستبعد جدا، لكن الواقع هو أننا نخطط لكافة السيناريوهات، وكل ما يمكنني قوله هو إن لدينا مخزونا احتياطيا… ولذلك فأنا واثق من أنه عندما يأتي عيد الميلاد ويحل الطقس البارد، سنظل على أرضية صلبة”.

    المصدر :
  • رويترز

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