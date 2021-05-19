الأربعاء 7 شوال 1442 ﻫ - 19 مايو 2021 |
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وزير خارجية ألمانيا يزور الشرق الأوسط لخفض التصعيد العسكري في غزة

منذ 24 دقيقة
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

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قالت ألمانيا أن وزير خارجيتها هايكو ماس سيتوجه غدا الخميس إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في زيارة وجيزة تهدف إلى “خفض التصعيد العسكري القائم حول قطاع غزة”.

وذكرت الخارجية الألمانية في بيان منشور على موقعها اليوم الأربعاء أن زيارة ماس القادمة ستشمل لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين، بيني غانتس وغابي أشكنازي والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بالإضافة إلى اجتماع سيعقده في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.

وأكد البيان أن المفاوضات السياسية التي سيجريها وزير الخارجية الألماني سيتركز على التصعيد العسكري الحالي في الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف، مشيرا إلى أن ماس سيعود إلى وطنه في اليوم نفسه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التصعيد منذ العاشر من شهر مايو الجاري، حيث تواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والبلدات الإسرائيلية، دون أن تظهر لحتى اللحظة أي بوادر لوقف وشيك لإطلاق النار، رغم الدعوات الدولية.

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