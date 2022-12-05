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وزير خارجية أوكرانيا: استعدوا لهزيمة روسيا

منذ ساعتين
ديمترو كوليبا

ديمترو كوليبا

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دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الاثنين، بعض السياسيين الأجانب والخبراء ووسائل الإعلام إلى البدء بالاستعداد لإلحاق الهزيمة بروسيا.

ووفقاً لوكالة “يوكرينفورم” الأوكرانية للأنباء، قال كوليبا على تويتر: “أعزائي صنّاع السياسة، والخبراء، ووسائل الإعلام، والمجتمع الأكاديمي في الخارج، أعرف أنّ البعض منكم يكافح من أجل تخيّل نصر أوكراني، لكنّنا نسير على الطريق لتحقيق ذلك. من الأفضل الاستعداد لهزيمة روسيّة بالفعل الآن، بدلاً من محاولة تفسير لماذا لم تستطع أوكرانيا الانتصار”.

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، قد تحدّثت للصحافيين في كييف، السبت الماضي، قائلة إنّ أوكرانيا ستنتصر في الحرب البربريّة التي شنّتها روسيا، وأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسرها.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّه لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، من الضروري أن يتمّ منح روسيا «بعض الضمانات الأمنية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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