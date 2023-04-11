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وزير خارجية أوكرانيا: بلينكن أكد الدعم الأمريكي "الحازم"

منذ 10 دقائق
ديميترو كوليبا

ديميترو كوليبا

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء إن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أكد في مكالمة هاتفية أن واشنطن ما زالت تدعم جهود كييف للفوز بالحرب مع روسيا وترفض محاولات التشكيك في قدرتها العسكرية.

جاء تصريح كوليبا بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست صدر في الآونة الأخيرة قدم تقييما متشائما لمسؤولي المخابرات الأمريكية لقدرة كييف على استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكتب كوليبا على تويتر “خلال مكالمتنا اليوم، أكد (بلينكن) من جديد الدعم الأمريكي الحازم ورفض بشدة أي محاولات للتشكيك في قدرة أوكرانيا على الانتصار في ساحة المعركة”.

ومضى يقول “ما زالت الولايات المتحدة الشريك الجدير بالثقة لأوكرانيا، وتركز على تعزيز انتصارنا وتحقيق السلام العادل”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة على القوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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