وزير خارجية أوكرانيا: تصريحات الروس عن الأسلحة النووية "غير مقبولة على الإطلاق"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 25-9-2022) إن تصريحات الكرملين بشأن احتمال استخدام للأسلحة النووية “غير مقبولة على الإطلاق” وإن كييف لن تستسلم لها.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون روس آخرون، بمن فيهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، إلى الأسلحة النووية كخيار في حالات الضرورة القصوى.

وقال كوليبا على تويتر إن “تصريحات بوتين ولافروف غير المسؤولة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق.

وأضاف: “أوكرانيا لن تستسلم. نحن ندعو جميع القوى النووية للتحدث علنا الآن ونوضح لروسيا أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها”.

وكان نائب رئيس مجلس القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، قد صرح قبل أيام، بأن موسكو ستستخدم كل سلاح في ترسانتها، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية لحماية الأراضي التي تنضم إلى روسيا في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأكد ميدفيديف أن الاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية ستجري في الموعد المحدد، ولا عودة للوراء.

وشدد على أن كل المؤسسات الغربية ومواطني دول “الناتو” أن يفهموا أن روسيا اختارت طريقها.