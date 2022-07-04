وزير خارجية أوكرانيا يستبعد انضمام بلاده الى الناتو في المستقبل المنظور

لعلّ طموح أوكرانيا بالانضمام الى حلف الناتو كان من أبرز الأسباب التي دفعت روسيا الى غزو أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين في بداية العمليات العسكرية، خوفًا من توسع الحلف الغربي باتجاه الأراضي الروسية.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أنه لا يمانع دخول أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي اذ ان هذا الأمر لا يشكل خطرًا عليه، غير أنه لن يسمح بانضمام جارته الى الحلف الخصم.

في هذا الاطار، أشار وزير الخارجية الأوكراني “دميتري كوليبا” الى أنه لا يرى أية آفاق في المستقبل المنظور لموافقة دول الناتو على انضمام بلاده إلى الحلف.

وفي مقابلة صحفية نشرت الاثنين 4 تموز، قال كوليبا: “لا أشاهد حاليا أية مقدمات تدل على أن الحلف سيقوم بتغيير سياسته العملية في ما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو. وهذا يعني أنني أتوقع أن يواصل الناتو في المستقبل القريب التأكيد على أن الباب مفتوح وأن قرار قمة بوخارست لا يزال ساريا. وطبعا ستبقى أوكرانيا على مسار التكامل الأوروبي الأطلسي، لكنني لا أرى إمكانية لتغيير الناتو لموقفه في المستقبل القريب، مثل الاتحاد الأوروبي، والبدء في القيام بأشياء ملموسة لضمان انضمام أوكرانيا إلى الحلف “.

كما أكّد المسؤول الأوكراني أن “لا بديل عن الاندماج الكامل لأوكرانيا في الغرب. والغرب طبعا يعني حلف الناتو. والآن بات الأمر يتعلق به”.

في السياق، ذكر أن السلطات الأوكرانية لا تعتبر تزويد بلاده بضمانات أمنية من الدول الغربية، وهو ما تسعى إليه القيادة الأوكرانية، بديلًا للانضمام إلى الناتو. وقال: “هذا ليس بديلا، بل لملء الفراغ من الآن وحتى اللحظة التي تصبح فيها أوكرانيا عضوا في آلية الأمن الجماعي. هذا ليس بديلا، لا يوجد بديل. تدور الحرب لدينا حاليا لذلك ندرك أن الناتو لن يقبلنا كعضو غدا أو بعد غد، لذلك ظهر موضوع الضمانات”.