وزير خارجية أيرلندا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون على أساس حدود 1967

قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن اليوم الأربعاء إن أيرلندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967.

وأوضح لراديو آر.تي.إي “عندما نعترف بدولة ما، فإننا لا نعترف بالحكومة الحالية، وإنما نعترف بالدولة من حيث عدد السكان الدائمين فيما يتعلق بحدود معينة، وفي هذه الحالة هي حدود 1967”.

وقال إن هذه “منطقة محددة تشمل غزة والضفة الغربية وعاصمة لدولة إسرائيلية ودولة فلسطينية في القدس”، مضيفا أن الاعتراف الرسمي سيكون في 28 مايو أيار.

وفي هذا السياق، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اليوم الأربعاء أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو أيار، وقالت الدول الثلاث إنها تأمل في أن تحذو حذوها دول غربية أخرى، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.

وقال بيدرو سانتشيث رئيس الوزراء الإسباني إن هدف هذا التحرك هو تسريع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف سانتشيث خلال كلمة أمام مجلس النواب الإسباني “نأمل في أن يسهم اعترافنا وأسبابنا في اتباع دول غربية أخرى هذا المسار لأننا كلما زدنا، زادت قوتنا لفرض وقف لإطلاق النار وتحقيق الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس وإعادة إطلاق العملية السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى إبرام اتفاق سلام”.

وأمضت إسبانيا وحليفتاها شهورا في إقناع دول أوروبية، منها فرنسا والبرتغال وبلجيكا وسلوفينيا، لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.