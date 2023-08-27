الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير خارجية إسرائيل يلتقى نظيرته الليبيّة في إيطاليا

منذ 46 دقيقة
إيلي كوهين

إيلي كوهين

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وعقد اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كوهين في بيان “تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و”إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حركة الشباب في جنوب الصومال
الصومال.. مقتل 13 مسلحا من حركة الشباب في غارة جوية أمريكية
عاصفة- أرشيفية
العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
حملة بايدن الانتخابية لن تركز على مشاكل ترامب القانونية

الأكثر قراءة

زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
مستشفى المقاصد
فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!