الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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وزير خارجية إيران يزور السعودية اليوم

منذ 3 دقائق
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية، الخميس، وفق ما قال التلفزيون الرسمي الإيراني.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو حزيران بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس آذار.

وتوصلت السعودية وإيران في مارس آذار لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الخصومة التي عرضت استقرار منطقة الخليج للخطر بالإضافة إلى اليمن وسوريا ولبنان.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

    المصدر :
  • رويترز

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