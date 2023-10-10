وزير خارجية إيطاليا: حماس وحدها المسؤولة عن الصراع مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي وحدها من يتحمل مسؤولية الصراع الدائر مع إسرائيل.

وتسلل مقاتلون من حماس إلى جنوب إسرائيل يوم السبت في هجوم مباغت مما أدى لمقتل مئات الأشخاص واحتجاز عشرات الرهائن الذين نُقلوا إلى غزة.

وفي حديثه إلى البرلمان، قال تاياني إن الحكومة الإيطالية تعمل جاهدة لإعادة رعاياها من إسرائيل وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضاف أنه يتعين مغادرة 500 مواطن إيطالي من إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة على متن رحلات جوية خاصة وعسكرية.

وكان قد أعلن تاياني الاثنين أن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين.

وقال تاياني لإذاعة (راي) الرسمية “إنهما رجل وامرأة.. زوج وزوجته… كانا يعيشان في حي بيري. ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما”.

وأضاف “نأمل في العثور عليهما، لكن ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي. ومن المحتمل أنهما قد اختطفا”.

ولم يذكر اسميهما.