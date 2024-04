وزير خارجية الاحتلال: المساعدات الأمريكية "رسالة قوية" إلى أعداء إسرائيل

قدم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الشكر لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء؛ “لتبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)”، المساعدة الأخيرة لإسرائيل، كضمانة واضحة لقوة تحالفنا”، وأشار إلى أن ذلك يوجه رسالة قوية إلى الأعداء.

وأقر الكونغرس، مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، حزمة مساعدات عسكرية، ضمن حجمها 95 مليار دولار معظمها لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

وقال كاتس، على منصة “إكس”: “أشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا، وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا”.

I thank the U.S. Senate for passing the Israel aid package tonight with an overwhelming bipartisan majority.

As we mark 200 days to the barbaric October 7th terror attack by Hamas, Israel and the United States stand together in the fight against terrorism, defending democracy…

