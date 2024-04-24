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وزير خارجية الاحتلال: المساعدات الأمريكية "رسالة قوية" إلى أعداء إسرائيل

منذ ساعتين
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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قدم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الشكر لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء؛ “لتبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)”، المساعدة الأخيرة لإسرائيل، كضمانة واضحة لقوة تحالفنا”، وأشار إلى أن ذلك يوجه رسالة قوية إلى الأعداء.

وأقر الكونغرس، مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، حزمة مساعدات عسكرية، ضمن حجمها 95 مليار دولار معظمها لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

وقال كاتس، على منصة “إكس”: “أشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا، وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا”.

كما شكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل على “التزامهما الثابت بأمن إسرائيل”، مؤكدا أن “الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن تُكسر”

ووافق المجلس، بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، على 4 مشروعات قوانين يوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار “لمواجهة الصين” في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا، اليوم الأربعاء.

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