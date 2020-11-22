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وزير خارجية السعودية: نثق بإدارة بايدن للمحافظة على الاستقرار الإقليمي

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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أعربت السعودية على ثقتها بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن الهادفة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه واثق في أن الإدارة الأميركية القادمة بقيادة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي.

وقال الأمير فيصل لرويترز في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض “إنني واثق في أن إدارة بايدن ستواصل السياسات التي تأتي في صالح الاستقرار الإقليمي”.

وتابع الوزير أن البلدين تربطهما علاقات جيدة منذ أكثر من 75 عاما مضيفا أن “أي مناقشات سنجريها مع الإدارة المقبلة ستفضي إلى تعاون أقوى”.

وأشار الأمير فيصل خلال المقابلة إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، في اليمن منظمة إرهابية سيكون “ملائما تماما”. وترى واشنطن الجماعة امتدادا لنفوذ إيران في المنطقة.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.

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