وزير خارجية السعودية يجري اتصالين مع البرهان وحميدتي

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، اتصالين هاتفيين، مع كلٍ من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

وشدّد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

وبحلول اليوم الأحد، أصبح للجيش اليد العليا في القتال بالخرطوم على ما يبدو.

وقال موظفون إعلاميون حكوميون رفضوا الإفصاح عن هويتهم إن السلطات قطعت إشارات البث بعد أن دخلت قوات الدعم السريع المبنى الرئيسي لإذاعة وتلفزيون السودان في أم درمان واستخدمت شبكات الإذاعة لبث مواد مؤيدة لها.

وأفاد مراسلون لرويترز في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية اليوم الأحد بعد ساعات من تكرار إذاعة مواد مسجلة. كما انقطع البث عن محطات الإذاعة الحكومية