وزير خارجية اليابان في الصين لمناقشة عدة ملفات إقليمية وأمنية

ناقش وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ملفات إقليمية وأمنية خلال اجتماع مع نظيره الصيني تشين قانغ، اليوم الأحد، في زيارة يجريها لبكين هي الأولى لوزير خارجية ياباني منذ أكثر من 3 أعوام.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه البلدان إلى إيجاد أرضية مشتركة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وعبر هاياشي، عن قلق اليابان العميق إزاء تزايد النشاط العسكري الصيني، بما في ذلك تقارب بكين مع روسيا ووجودها في بحر الصين الشرقي.

وقال: “أكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار بشأن ملفات منها الأمن القومي”، مضيفا أنه تحدث إلى تشين، عن “أهمية ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وأشار الوزير الياباني، إلى أنه على الرغم من أن اليابان والصين لديهما خلافاتهما فإنهما اتفقتا على استئناف محادثات ثلاثية مع كوريا الجنوبية، ووصف الاتفاق على ذلك خلال اجتماعه مع تشين، بأنه “إنجاز مهم”.

وتابع: “اتفقنا على استمرار التواصل عن كثب على عدة مستويات بما في ذلك مستوى وزيري الخارجية ومستوى القادة”.

بدوره، لفت وزير الخارجية الصيني في كلمته إلى مرور 45 عاماً، على توقيع معاهدة الصداقة والسلام بين البلدين، مشيراً إلى أنه يجب اتباع “الخيار الصحيح” للامتثال لروح هذه الاتفاقية.

وتعهد تشين قانغ، بأن يعمل مع هاياشي لتعميق الحوار بين البلدين حتى يتسنى لهما “المضي قدماً في إزالة العقبات”.

دعوة للإفراج عن ياباني

وقال هاياشي، للصحفيين عقب اجتماعه مع تشين، إنه طالب الصين بالإفراج عن مواطن ياباني محتجز لديها، وأضاف: “قدمت احتجاجا على اعتقال مواطن ياباني في بكين في الآونة الأخيرة، وأوضحت بقوة موقفنا إزاء المسألة بما في ذلك الإفراج المبكر عن هذا المواطن”.

وأكد أن اليابان تدعو للشفافية فيما يتعلق بالإجراء القانوني للاحتجاز، لكنه لم يأت على ذكر رد فعل الصين على ذلك.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من إعلان المتحدث باسم شركة “أستيلاس فارما”، ومقرها اليابان، عن احتجاز أحد موظفيها في الصين لأسباب غير معروفة.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن ما لا يقل عن 16 مواطنا يابانيا، بخلاف هذه الحالة، معتقلون في الصين منذ 2015؛ للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس.