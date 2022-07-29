وزير خارجية اليابان: "منطق القوة الغاشمة" يكتسب زخمًا في المحيطين الهندي والهادي

حذّر وزير الخارجية الياباني “يوشيماسا هاياشي” من سلوك الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال زيارة لواشنطن، معتبرًا أن “منطق القوة الغاشمة” يكتسب زخمًا أكبر من سيادة القانون في المحيطين الهندي والهادي.

وأشار هاياشي في كلمة ألقاها في مركز أبحاث بواشنطن إلى غزو روسيا لأوكرانيا، وقال إنه لا ينبغي السماح بمثل هذه التحركات في أي مكان آخر، مشدّدًا على أنه من الضروري أن يتم اعتباره “فشلا واضحا” وإلا ستحاول دول أخرى تغيير الوضع القائم بالقوة.

وفي إشارة إلى طلعات القاذفات الصينية والروسية المشتركة بالقرب من اليابان في أيار، قال هاياشي إن التنسيق العسكري الأقوى بين الصين وروسيا بدأ يظهر كمصدر قلق أمني.

الى ذلك، قال هاياشي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن “المحاولات الأحادية الجارية لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه في بحري الصين الشرقي والجنوبي” تثير قلقًا متزايدًا، لافتًا إلى تصاعد التوتر بين الصين وتايوان وقائلا إن الاستقرار عبر مضيق تايوان له “أهمية قصوى”.

وقال أيضا إن من المهم تعزيز مصداقية الردع الأميركي الموسع، في إشارة إلى مظلة الأسلحة النووية الأميركية التي تحمي الحلفاء بما في ذلك اليابان، بينما دعا الصين “للمشاركة في جهود الحد من المخاطر النووية”.

ورأى هاياشي أن الصين “تبني بسرعة قوتها النووية بطريقة غامضة”.