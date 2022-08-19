وزير خارجية اليابان: نبحث عقد اجتماع قمة مع الصين

نقلت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية عن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قوله في مقابلة (الجمعة 19-8-2022) إن اليابان تبحث عقد اجتماع قمة بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولوقت طويل تأثرت العلاقات الصينية اليابانية بنزاع على مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، وإرث العدوان الياباني في زمن الحرب، والتنافس الإقليمي.

وقالت نيكي إن الاجتماع يمكن أن يتخذ شكل محادثات مباشرة أو محادثة هاتفية لكن المرجح بشكل أكبر أن تكون مؤتمرا على الإنترنت هذا الخريف.

في سياق متصل،أجرى مستشار الأمن القومي الياباني محادثات مع كبير دبلوماسيي الحزب الشيوعي الصيني حول تايوان وأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول في الحكومة اليابانية الخميس.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنّ تاكيو أكيبا، الذي قبل دعوة من الصين، توجّه إلى مدينة تيانجن الواقعة في جنوب شرق بكين، حيث التقى يانغ جيشي الأربعاء.

جاءت هذه المناقشات قبل الذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات بين اليابان والصين في 29 أيلول/سبتمبر.

وناقش أكيبا ويانغ الأربعاء مسائل جيوسياسية تتعلّق خصوصاً بالمناورات الصينية حول تايوان والعملية الروسية في أوكرانيا ومسألة كوريا الشمالية.

كما نقل أكيبا إلى يانغ خلال هذه المحادثات التي تضمّنت مأدبة عشاء “موقف اليابان” بشأن تايوان، مشيراً إلى أهمية “السلام والاستقرار” في مضيق تايوان.