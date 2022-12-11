الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير خارجية بريطانيا: لا مؤشرات حتى اللحظة تمنحنا ثقة بنوايا بوتين

منذ 54 دقيقة
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي (الأحد 11-12-2022) إن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب ألا تكون مجرد ستار لإعادة روسيا تسليح نقسها، مضيفا أنه لم ير أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة.

وأضاف كليفرلي أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات سلام تجرى “في أسرع وقت”، إلا أنه كرر القول إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجرى.

وقال لسكاي نيوز “أي مفاوضات تحتاج لأن تكون حقيقية، تحتاج لأن تكون ذات معنى. لا يمكن أن تكون ستارا فحسب لإعادة تسلح روسي والمزيد من تجنيد القوات”.

وتابع قائلا “لا أرى حقا أي مؤشرات من الجانب الروسي تمنحني ثقة في أن فلاديمير بوتين سيدخل تلك المحادثات بنية طيبة. أسلوب التصريحات بشكل عام لا يزال صداميا للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الزراعة الأوكراني: لا نية لتعليق صادرات الحبوب من أوديسا
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي: التطورات أثبتت أن أوبك+ اتخذت القرار الصحيح
معارك عنيفة في عدة محاور بأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
القوات الأوكرانية تهاجم مدينة ميليتوبول المحتلة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

زينة ترحيني
وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
القاضية غادة عون
القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!
فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
كأس العالم قطر ٢٢
أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!