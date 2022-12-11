وزير خارجية بريطانيا: لا مؤشرات حتى اللحظة تمنحنا ثقة بنوايا بوتين

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي (الأحد 11-12-2022) إن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب ألا تكون مجرد ستار لإعادة روسيا تسليح نقسها، مضيفا أنه لم ير أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة.

وأضاف كليفرلي أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات سلام تجرى “في أسرع وقت”، إلا أنه كرر القول إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجرى.

وقال لسكاي نيوز “أي مفاوضات تحتاج لأن تكون حقيقية، تحتاج لأن تكون ذات معنى. لا يمكن أن تكون ستارا فحسب لإعادة تسلح روسي والمزيد من تجنيد القوات”.

وتابع قائلا “لا أرى حقا أي مؤشرات من الجانب الروسي تمنحني ثقة في أن فلاديمير بوتين سيدخل تلك المحادثات بنية طيبة. أسلوب التصريحات بشكل عام لا يزال صداميا للغاية”.