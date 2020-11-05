وزير خارجية بريطانيا يدخل العزل بعد مخالطته مصابا بكورونا‎

خضع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته شخصا أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بكوفيد-19 ، حسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس .

ويوم الأربعاء، حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن البلاد تواجه ”كارثة طبية وأخلاقية“ ما لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال جونسون لأعضاء البرلمان أنه ”لا يوجد بديل“ سوى فرض الإغلاق الوطني، فيما اتهم زعيم حزب العمال رئيس الوزراء بـ“الفشل الذريع للقيادة“ فيما يتعلق بالتعامل مع الوباء.

وسجلت بريطانيا يوم الإثنين 18950 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و136 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.

وأصر جونسون على أنه ”من الصواب تجربة كل خيار ممكن“ قبل فرض الإغلاق على مستوى البلاد، ورفض الانتقادات القائلة إن المملكة المتحدة كانت أبطأ في التصرف مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا.