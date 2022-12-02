وزير خارجية بريطانيا: بوتين قد يستغل محادثات السلام لإعادة تجهيز جيشه

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة أجرتها معه صحيفة تليyراف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل محادثات السلام مع الجنود الروس في أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجوم آخر.

وذكرت الصحيفة أن كليفرلي كشف عن مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات بينما يقوم بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة.

ونقلت تليجراف عن كليفرلي قوله إن ثمة احتمال “أن يستغل بوتين فحسب وقف إطلاق النار لتدريب المزيد من القوات وإنتاج المزيد من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها”.

في سياق متصل، قال أحد أفراد فريق تحقيق تابع للأمم المتحد إن الفريق ينظر في ما إذا ما كانت الهجمات الروسية على البنية التحتية الحرجة في أوكرانيا ترقى لكونها جرائم حرب.

وقال بابلو دي غريف في مؤتمر صحفي من كييف “جزء من التحليل الذي نشارك فيه في الوقت الحالي … هو بشأن ما إذا كانت الهجمات تشكل جرائم حرب”.

وأضاف أنها إن كانت جرائم حرب فسيرى الفريق “ما بوسعه أن يفعله للإسهام في تحقيق المساءلة عن تلك الجرائم”.

وخلصت لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة أعضاء وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس آذار إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في مناطق احتلتها في أوكرانيا.