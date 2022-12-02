السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير خارجية بريطانيا: بوتين قد يستغل محادثات السلام لإعادة تجهيز جيشه

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2022 1:11 صباحًا
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة أجرتها معه صحيفة تليyراف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل محادثات السلام مع الجنود الروس في أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجوم آخر.

وذكرت الصحيفة أن كليفرلي كشف عن مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات بينما يقوم بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة.

ونقلت تليجراف عن كليفرلي قوله إن ثمة احتمال “أن يستغل بوتين فحسب وقف إطلاق النار لتدريب المزيد من القوات وإنتاج المزيد من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها”.

في سياق متصل، قال أحد أفراد فريق تحقيق تابع للأمم المتحد إن الفريق ينظر في ما إذا ما كانت الهجمات الروسية على البنية التحتية الحرجة في أوكرانيا ترقى لكونها جرائم حرب.

وقال بابلو دي غريف في مؤتمر صحفي من كييف “جزء من التحليل الذي نشارك فيه في الوقت الحالي … هو بشأن ما إذا كانت الهجمات تشكل جرائم حرب”.

وأضاف أنها إن كانت جرائم حرب فسيرى الفريق “ما بوسعه أن يفعله للإسهام في تحقيق المساءلة عن تلك الجرائم”.

وخلصت لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة أعضاء وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس آذار إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في مناطق احتلتها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنتوني بلينكن
بلينكن: تم تصنيف الصين وإيران وروسيا دولا مثيرة للقلق بسبب "الحرية الدينية"
الولايات المتحدة - روسيا
أمريكا تبدي استعدادها للقاء روسيا لإجراء محادثات حول معاهدة نووية
متحورات كورونا لا تزال تهدد العالم
الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات كورونا.. قد نتعرض لمتحور جديد وفتاك

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الياباني كاورو ميتوما يمرر الكرة لآو تاناكا ليسجل الهدف الثاني لليابان
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16
وفاة والد المودع وليد الحجار
بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار
الدولار
الدولار يشقّ طريقه نحو الـ50 ألفاً