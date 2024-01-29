وزير خارجية بلجيكا: الاتحاد الأوروبي يستقصي بدائل تمويلية لصالح كييف بعد الأول من فبراير

صرح وزير خارجية بلجيكا آجا لبيب، أن الاتحاد الأوروبي يستقصي بديلا لخطة التمويل طويلة الأجل لأوكرانيا.

وأشار لبيب إلى أن هذا غير ممكن قبل انعقاد القمة الخاصة للاتحاد في الأول من فبراير.

ورد الوزير على سؤال حول معلومات في وسائل الإعلام مفادها أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقويض الاقتصاد الهنغاري في حال منعت بودابست تخصيص 50 مليار يورو لكييف في الأول من فبراير.

وقال الوزير آجا لبيب: “أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، سنعمل على هذا، هذه هي أولويتنا. سننظر في بديل، ولكن هذا سيكون بعد القمة في الأول من فبراير، والهدف الآن هو التوصل إلى هذا الاتفاق”.

ويشار إلى أن بودابست تعرقل حاليا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، و 50 مليار مساعدة مالية كلية للفترة 2024-2027.

ويذكر أن إجمالي المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغ 18 مليار يورو لعام 2023.