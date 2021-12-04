وزير خارجية بيلاروسيا: الاتحاد الأوروبي سيخسرنا للأبد

قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه، إن بلاده قد تفقد استقلالها في حال استمرار ضغط الاتحاد الأوروبي عليها من خلال العقوبات.

وقال في تصريح لقناة “بيلاروس 1”: “في نهاية المطاف لن يكون هناك أي فائز. وتواجه بيلاروس خطر فقدان استقلالها في حال استمرار الضغط من خلال العقوبات، لكننا نعمل كل ما في وسعنا لكي لا يحدث ذلك”.

وتابع قائلا: “الاتحاد الأوروبي سيخسر بيلاروس للأبد. وأعتقد أن ذلك لا يصب في مصلحة أوروبا على الإطلاق”.

وأشار إلى أن “ليس الجميع” في الاتحاد الأوروبي كانوا متفقين مع قرار تشديد العقوبات على مينسك الذي اتخذته بروكسل مؤخرا، ولم يعرفوا البعض أن العقوبات ستفرض اعتبارا من 2 ديسمبر.

وأضاف أن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي يتفقون مع موقف بيلاروس حول أن “المواجهة من خلال العقوبات لن تحقق أهدافها أبدا”.

وأشار إلى أن هناك من يدركون أنه من الضروري البحث عن سبل الحوار مع بيلاروس للخروج من الوضع الصعب.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن اقتصاد بلاده يتعرض لضغوط غير مسبوقة من الخارج، وذكر أنه أوعز بدراسة كيفية الرد على العقوبات الغربية.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الخميس على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد أفراد وكيانات بيلاروسية على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس.