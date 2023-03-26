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وزير الخارجية: تايوان تقطع العلاقات الدبلوماسية مع هندوراس

منذ 48 دقيقة
وزير خارجية تايوان جوزيف وو

وزير خارجية تايوان جوزيف وو

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قال وزير خارجية تايوان جوزيف وو الأحد إن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع هندوراس وقررت إغلاق سفارتها هناك.

يأتي ذلك ردا على قرار هندوراس قطع العلاقات التي استمرت لعشرات السنين مع تايوان.

وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.

هذا وقالت حكومة هندوراس في وقت سابق إنها قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية التي استمرت لعشرات السنين مع تايوان، مما يجعلها أقرب إلى الصين التي تعمل على تعزيز وجودها في أمريكا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية في هندوراس على تويتر “تعترف حكومة هندوراس بوجود صين واحدة فقط.. حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها”.

وأضافت الوزارة أن هندوراس أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وأنها لن تعود إلى إقامة أي علاقة أو اتصال رسمي مع تايوان.

ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.

    المصدر :
  • رويترز

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