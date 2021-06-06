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وزير خارجية تركيا يزور باريس بدعوة من نظيره الفرنسي

6 - يونيو - 2021
وزير الخارجية الفرنسي ونظيره التركي

وزير الخارجية الفرنسي ونظيره التركي

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من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد زيارة إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وسط مساع لتحسين العلاقات بين البلدين التي شهدت توترات بسبب قضايا مختلفة.

والزيارة التي يقوم بها جاويش أوغلو وتستغرق يومين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول تركي رفيع المستوى بعد توترات استمرت أشهرا في ما يتعلق بقضايا مثل النزاع بين تركيا واليونان على موارد الطاقة في شرق المتوسط، والأزمة في ليبيا، ومعاداة الإسلام في الغرب.

وقالت الخارجية التركية إن محادثات الوزير التركي مع نظيره الفرنسي ستتناول العلاقات بين البلدين، إلى جانب علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية ودولية.

وكان جاويش أوغلو ولودريان التقيا في مارس/آذار الماضي في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO).

وفي مؤشر على التهدئة بين تركيا وفرنسا بعد تراشق بالتصريحات والاتهامات على أعلى المستويات أجرى رئيسا البلدين في مارس/آذار الماضي محادثات عن طريق تقنية الفيديو.

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