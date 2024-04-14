وزير خارجية فرنسا: نفذنا مهام اعتراض خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل

كشف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الأحد بأن فرنسا نفذت مهام اعتراض خلال الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل اللية الماضية.

وأضاف لقناة فرانس 2 التلفزيونية “لقد تحملنا مسؤولياتنا… وقمنا بمهام اعتراضية” دون الخوض في تفاصيل.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين في وقت سابق اليوم الأحد إن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في صد الهجوم الإيراني.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.