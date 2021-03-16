وزير خارجية فرنسا يكشف عن معوقات إحياء المفاوضات مع إيران

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، عن وجود معوقات وصفها بـ “التكتيكية”، تعوق المساعي لإعادة المفاوضات بين المجتمع الدولي وإيران، مضيفاً: ” إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون نقطة البداية لمناقشة الوضع الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني”.

كما أشار “لورديان” إلى أن تلك المعوقات ترتبط في بعض جوانبها بالشأن الإيراني الداخلي، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الصيف القادم، في إشارةٍ إلى إمكانية أن يتم اتخاذ قرار التفاوض مع النظام الإيراني بعد تحديد هوية الرئيس الجديد.

يشار إلى أن مصادر أمريكية تحدثت في وقتٍ سابق، أن إدارة الرئيس “جو بايدن” تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لتحديد موقفها من إجراء مفاوضات جديدة مع إيران حول الملف النووي والترسانة الصاروخية.

في غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، “علي ربيعي”، أن الاتفاق النووي وثيقة لا يمكن فتح ملفها ولا حاجة للتفاوض بشأنها، وأن الأهم في مسألة التفاوض هو العودة الفورية للولايات المتحدة إلى الاتفاق وتنفيذ التزاماتها لا سيما رفع الحظر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

تزامناً، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، “رفائيل غروسي”، أنه من المقرر عودة خبراء الوكالة إلى إيران للبحث عن قضايا عالقة مع الجانب الإيراني، دون إبداء تفاصيل أوفى حول تلك الخطوة أو القضايا، التي سيتم تناولها.