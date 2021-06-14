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وزير خارجية قطر يستقبل نظيره المصري بالدوحة

14 - يونيو - 2021
جانب من اللقاء بين الوفدين

جانب من اللقاء بين الوفدين

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التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نظير المصري سامح شكري، الاثنين، في مقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن المباحثات بدأت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ظهر الاثنين.

وكان شكري قد بدأ في وقت سابق زيارته إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

وحدث التطور في أعقاب التوقيع على بيان العلا في السعودية يوم 5 يناير الماضي، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووقع وزير الخارجية المصري سامح شكري،على “بيان العلا” الخاص برأب الصدع بين الدول العربية، أثناء مشاركته في القمة الخليجية رقم 41 في السعودية.

وختم البيان على تقدير مصر لـ”كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية”.

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