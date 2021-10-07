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وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الإمارات

7 - أكتوبر - 2021

جيونغ وي-يونغ

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس إن وزيرها جيونغ وي-يونغ سيزور الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتعاون.

وذكرت الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ جيونغ يوم الجمعة رحلة تستغرق أربعة أيام إلى الدولة الشرق أوسطية، وسيجري خلالها محادثات مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، كما يخطط للقيام بزيارة مجاملة لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يجري جيونغ مناقشات حول الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مثل الطاقة والصحة والزراعة، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وأثناء إقامته في الإمارات، يخطط جيونغ لترؤس اجتماع وجها لوجه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية، المتمركزة في الشرق الأوسط، لمناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون مع الدول هناك في مرحلة ما بعد الجائحة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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