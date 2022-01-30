وزير خارجية مالي يكشف سبب الخلاف بين المجلس العسكري وفرنسا

كشف وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن سبب التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى مساس المجلس العسكري المالي بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الإنتخابات في شباط.

واعتبر أن مؤيدي إنتخابات 27 شباط، الموعد المقرر أصلًا، يريدون “عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة”.

ودان ديوب الذي أدلى بتصريحات الجمعة خلال زيارة لبروكسل إنتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري قائلًا: “كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم”.

وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة “فاغنر” التي تعتبر قريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في أفريقيا الوسطى.

وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، الأسبوع الماضي، أن “فاغنر في مالي” مضيفا “إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن”.

وانتشر مدربون عسكريون روس خلال الأسابيع الأخيرة في مالي ولا سيما في تمبكتو، بحسب مسؤولين عسكريين ماليين.