وزير خارجية مصر: يتعين أن يقرر الفلسطينيون مستقبل غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في واشنطن اليوم الخميس إن مصر تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تحكم قطاع غزة، لكن من السابق لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل القطاع، وذلك قبل اجتماع غدا الجمعة بين كبار دبلوماسيي الدول العربية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتضغط واشنطن من أجل اشتراك الدول العربية المجاورة لإسرائيل في المحادثات حول كيفية إدارة غزة إذا نجحت إسرائيل في هدفها بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأطلقت إسرائيل عملياتها الجوية والبرية على غزة بعد شن “حماس” هجوما في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 240 كرهائن.

وقال شكري، مكررا دعوات من زعماء عرب إلى وقف فوري لإطلاق النار، إن حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني.

وأوضح شكري خلال فعالية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هما الممثلان الشرعيان للشعب الفلسطيني و”ينبغي منحهما القدرة على حكم الضفة الغربية وغزة”.

وتابع أن من السابق لأوانه بحث التفاصيل المتعلقة بحكم غزة في المستقبل لأن نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية غير واضحة.

وأضاف شكري: “أعتقد أن علينا الانتظار ورؤية عواقب هذه العملية العسكرية والظروف في غزة ثم المضي قدما لتناول العلاقات السياسية”.

وقال إن الرد المناسب من المجتمع الدولي سيكون الدعوة أولا إلى وقف أعمال العنف ثم السعي إلى حل الصراع سياسيا، وذلك في انتقاد غير مباشر لرفض واشنطن للدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: “كنت أود أن أرى وقفا لإطلاق النار أمس، بل قبل 60 يوما في الواقع”.