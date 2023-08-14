وزير خارجيّة النيجر يُندّد بالانقلابيّين: يريدون إعادة البلاد إلى العصر الحجري

ندد وزير خارجية النيجر المعزول، حاسومي ماسودو، بالإجراءات التي لوّح بها المجلس العسكري في البلاد بعزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم.

واعتبر ماسودو في تغريدة على حسابه عبر تويتر، اليوم الإثنين، أنّ الانقلابيين يريدون إعادة البلاد للعصر الحجري بمحاكمة رهائنهم. كما رأى أنّ هذا التصرف الصادر عن “غير مسؤولين” محزن ومؤسف.

وختم متسائلًا: “كيف يمكن للصوص محاكمة رهائنهم”، في إشارة إلى قادة المجلس العسكري الذين نفذوا أواخر الشهر الماضي انقلابًا في البلاد، وعزلوا الرئيس واعتقلوه في منزله المحاصر.

أتى هذا التصريح بعدما أفادت مصار مقربة من بازوم أنه يعيش في ظروف صعبة، محاصر في منزله الذي تحول إلى سجن.

كذلك أكد أحد مستشاريه أن الكهرباء مقطوعة عنه، ولا ماء أو طعام إلا القليل، موضحًا أنه يعيش حاليًا على ما تبقى لديه من أرز وحبوب.

كما جاءت انتقادات ماسودو بعد أن أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 تموز/ يوليو الماضي، في آخر تصريحاته التي بثها في وقت متأخر من يوم أمس الأحد أن لديه “المعطيات اللازمة” لمحاكمة الرئيس المطاح به بتهمة الخيانة العظمى.

يشار إلى أنه يرتقب أن تبدأ خلال الأيام القريبة المقبلة مفاوضات بين العسكر في نيامي والمجموعة الاقصادة لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل التوصل إلى حل للأزمة، بعد أن لوحت الأخيرة بالتدخل العسكري، وفرضت عقوبات قاسية على قادة الانقلاب.

وكانت إكواس انتقدت بشدة محاصرة بازوم، ومنع زيارته من قبل طبيبه، أو تواصله مع العالم الخارجي، وأكدت ضرورة العودة إلى مسار الديمقراطية في البلاد.