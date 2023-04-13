وزير دفاع أوكرانيا: لا بديل عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (الخميس 13-4-2023) إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي هو الخيار الوحيد لضمان أمن البلاد في المستقبل.

وقال في مؤتمر أمني لمنطقة البحر الأسود في بوخارست “نحتاج إلى منظومة ضمانات تجعل العدوان من روسيا مستحيلا… ليس هناك بديل لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي”.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي بضرورة أن يشارك بدور أكبر من أجل الأمن في البحر الأسود، وأن يدمج الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء الحلف.

وأضاف متحدثا عبر رابط فيديو في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود تستضيفه بوخارست “البحر الأسود له دور أساسي في تحقيق السلام والمضي نحو المستقبل في أوروبا كلها”.

وقال “للأسف، إنه أيضا مثال على السرعة التي يمكن أن تتدهور بها الأمور في حال تجاهل التهديدات، لقد حان الوقت لتحويل البحر الأسود إلى ما صار عليه بحر البلطيق، ليكون بحرا لحلف الأطلسي”.

وصار البحر الأسود والساحل الأوكراني المطل عليه شاهدين رئيسيين على تداعيات الحرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وتعتمد كل من موسكو وكييف على البحر الأسود في التصدير، بما في ذلك إرسال الإمدادات لأسواق الحبوب العالمية. وهدد حصار فرضته روسيا على الموانئ الأوكرانية بالتسبب في مجاعة عالمية العام الماضي قبل أن تتوسط الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق لإبقاء الموانئ مفتوحة.