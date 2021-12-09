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وزير دفاع إسرائيل يبحث في واشنطن "الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران"

9 - ديسمبر - 2021

وزيرا دفاع إسرائيلي بيني غانتس والولايات المتحدة لويد أوستن

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إنه يتطلع إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران ولوقف طموحاتها النووية.

وجاء تصريح غانتس خلال لقائه بنظيره الأمريكي لويد أوستن في البنتاغون.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي إنه قلق للغاية من أنشطة إيران النووية والافتقار إلى تواصل دبلوماسي بناء.

وأضاف أنه في حال أخفقت السياسة الحالية الخاصة بإيران، فإن بايدن قالها بوضوح “مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤول أميركي كبير أن جدول الأعمال الأمريكي الإسرائيلي ليوم الخميس قد يتضمن مناقشات حول التدريبات العسكرية المحتملة التي من شأنها أن تهيئ لتدمير المنشآت النووية الإيرانية في حالة فشل المساعي الدبلوماسية.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ قال الأسبوع الماضي إنه إذا لم تتخذ الأسرة الدولية “الخطوات اللازمة” لإحباط المشروع النووي الإيراني، فإن إسرائيل ستضطر للدفاع عن نفسها.

وأضاف أنه “في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل فإن إسرائيل لا تزال تحتفظ بكافة الخيارات التي ستظل مطروحة على الطاولة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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