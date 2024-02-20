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وزير دفاع السويد يرحب باعتزام المجر التصويت على انضمام بلاده لحلف الناتو

منذ ساعتين
السويد تعتزم الانضمام للناتو

علما السويد والناتو

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رحب وزير الدفاع السويدي بال جونسون اليوم الثلاثاء بأنباء عزم البرلمان المجري التصويت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل. وفق وكالة رويترز.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي “بالطبع نرحب بذلك”.

ودعا الحزب الحاكم بالمجر إلى تصويت البرلمان على طلب انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي في 26 فبراير/شباط الجاري.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم في المجر في منشور على فيسبوك اليوم الثلاثاء إن الحزب اقترح أن يصوت البرلمان على التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في 26 فبراير شباط وأن الحزب سيدعم الطلب.

وبعد تأخر طويل، ستكون المجر آخر عضو في الحلف يوافق على طلب انضمام السويد.

وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لعدد من مؤيديه يوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، إن بوسع البرلمان المجري التصديق على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي حينما يعقد أولى جلسات الدورة البرلمانية بفترة الربيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكر أوربان “إنه لنبأ سار أن نزاعنا مع السويد سيُسوى قريبا”. وأضاف “نحن ماضون في اتجاه أنه في بداية جلسات الدورة البرلمانية لفترة الربيع سنتمكن من التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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