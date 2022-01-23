وزير دفاع بريطانيا يزور موسكو لإجراء محادثات حول القضايا الأمنية

من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزير الدفاع، بن والاس، للذهاب إلى موسكو لإجراء محادثات.

وبحسب قناة “سكاي نيوز” البريطانية ، ينبغي على رئيس الحكومة أن يخطر والاس بقبول دعوة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بإجراء محادثات في موسكو لمناقشة القضايا الأمنية، منوهة (القناة) بأن مثل هكذا محادثات ستجري قريبا.

من جهة أخرى، يعتبر جونسون الوضع على الحدود مع أوكرانيا “خطيرا للغاية” ويتلقى معلومات يومية حول الأحداث الجارية هناك.

وأمس السبت، قال مصدر في وزارة الدفاع بالمملكة لوكالة تاس إن والاس كان يستكشف إمكانية زيارة موسكو. وقال المصدر إن “وزير الدفاع أشار بوضوح إلى أنه سيستكشف كل الاحتمالات لتحقيق الاستقرار وحل الأزمة الأوكرانية. نحن على اتصال بالحكومة الروسية”.

وفي 17 يناير، أعلن والاس أنه دعا شويغو لزيارة لندن، بالمقابل أرسل شويغو في 21 يناير، دعوة إلى والاس لزيارة موسكو، مذكرا أن الاجتماع السابق لوزيري دفاع البلدين عقد في لندن عام 2013.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو أكد استعداده “لمناقشة جميع القضايا الأمنية الراهنة، استنادا إلى مبادئ المعاملة بالمثل، وعرض إجراء محادثات في موسكو في أي وقت يناسب وزير الدفاع البريطاني”.