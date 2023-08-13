وزير دفاع تركيا: لن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا

قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن بلاده “ترغب في إحلال السلام في سوريا”، مشيرًا إلى أن “صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”.

وقال يشار، في مقابلة مع قناة “A Haber” التركية، إن “الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهودًا حثيثة صادقة في سبيل إحلال السلام في سوريا”.

وأضاف أن “تركيا تريد السلام بصدق، لكن لدينا ما نعتبره نقاطًا حساسة”، متابعا: “فلا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد قال إنه لن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا للشروط التي يضعها، كما حذر من تعرض سوريا لما وصفه بـ “سيناريو الرئيسين العراقي صدام حسين والليبي معمر القذافي”.

يذكر أن العاصمة الكازاخستانية استضافت، يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الماضي، الجولة العشرين من محادثات “أستانا” بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.