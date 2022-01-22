وزير دفاع تركيا يؤكد ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية سلمياً

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت،على ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي في إطار القانون الدولي واحترام سلامة الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أكار مع مجلة “إم 5” للدفاع والاستراتيجية المحلية، بحسب وكالة الأناضول.

وقال الوزير التركي إن بلاده تؤكد في كافة المحافل الدولية، ضرورة حل الأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا سلميا.

أشار إلى أن بلاده لديها الكثير من أنشطة التعاون مع روسيا وأوكرانيا والدول الحليفة في مجالات كثيرة من بينها الصناعات الدفاعية.

وأوضح خلوصي أكار أن بيع طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا هو أحد أوجه ذلك التعاون.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.

وتؤكد موسكو أن التصريحات حول “العدوان الروسي المزعزم” تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.