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وزير دفاع كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بنوع جديد من الصواريخ

منذ 31 دقيقة
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك لوكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الشمالية ربما تستعد لتزويد روسيا بنوع جديد من الصواريخ وإنها ربما تجري مزيدا من الاختبارات على أسلحة لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأضاف شين ليونهاب يوم الأربعاء “كوريا الشمالية التي تحتاج إلى المال تبيع بشكل نشط أسلحة جديدة تريدها روسيا”.

وأشار الوزير إلى زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الأسبوع إلى مصانع للذخائر، والتي فحص خلالها ما قد يكون صواريخ باليستية قصيرة المدى مطورة حديثا وقادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.

وتابع شين أن كوريا الشمالية، التي سبق أن قالت إنها ستزود القوات على خط المواجهة بهذه الصواريخ، قد تبيع على الأقل بعضها إلى موسكو مع الأخذ في الاعتبار وجود اعتقاد بأنها باعت مؤخرا صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وتابع شين أن بيونجيانج قد تختبر أيضا صواريخ باليستية متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب هذا الشهر على أقرب تقدير وقد تطلق صاروخا طويل المدى لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتشهد كوريا الجنوبية إجراء انتخابات عامة في أبريل نيسان، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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