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وزير دفاع كوريا الجنوبية: هناك أدلة متزايدة على تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

منذ 7 دقائق
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 قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك اليوم السبت إن هناك المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن روسيا تستخدم في حربها على أوكرانيا أسلحة حصلت عليها من كوريا الشمالية بشكل غير قانوني.

وأضاف شين أن “التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية” يؤدي إلى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية و “يؤثر أيضا على ساحة المعركة في أوروبا”.

وقال شين إنه إذا استمرت كوريا الشمالية في تلقي التكنولوجيا العسكرية من روسيا في المقابل فإن أي تقدم كبير في القدرة العسكرية التقليدية لكوريا الشمالية سيمثل خطرا وشيكا.

وقالت الولايات المتحدة في فبراير شباط إن كوريا الشمالية سلمت أكثر من عشرة آلاف حاوية من الذخيرة والمواد ذات الصلة إلى روسيا منذ سبتمبر أيلول.

ونفت موسكو وبيونجيانج الاتهامات بأن كوريا الشمالية نقلت أسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا التي غزتها روسيا في فبراير شباط 2022.

ودعا شين الرئيس الصيني إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وكان شين يتحدث على هامش قمة حوار شانجري-لا أكبر منتدى دفاعي في آسيا والذي يعقد في سنغافورة حتى الثاني من يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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