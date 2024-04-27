وزير: روسيا قصفت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق

قال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني: “إن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في ثلاث مناطق اليوم السبت، مما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقل”.

وأضاف في منشور على تطبيق “تيليجرام” أن “الضربات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا ومنطقتي لفيف وإيفانو-فرانكيفسك في غرب البلاد”.

في حين، طالبت أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجوم الروسي، في الوقت الذي قصفت فيه موسكو شبكة السكك الحديدية بهدف شل الإمدادات العسكرية لكييف.

فقد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أمس الجمعة- إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى بلاده لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، وأضاف أن تعثر التمويل الأميركي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية.

وقال زيلينسكي بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا “استخدمت الطائرات الروسية أكثر من 9 آلاف قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام، ونحن بحاجة إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات المقاتلة كي لا تقترب من مواقعنا وحدودنا”.

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أن الاجتماع سيركز على قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إنّه “أثار مخاوف مع الصين بشأن دعم موسكو”، معتبرا أن “الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على دعم بكين”.

وقال بلينكن للصحافيين -بعد لقاءاته مع كبار المسؤولين في بكين- إن “روسيا ستواجه صعوبات في مواصلة هجومها على أوكرانيا من دون دعم الصين”.