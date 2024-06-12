وزير: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 15 مليار دولار بالبرازيل

قال وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا اليوم الأربعاء: “إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في البرازيل، في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والطاقة المتجددة”.

وأضاف للصحفيين في ريو دي جانيرو إن صندوق الاستثمارات العامة كشف عن هذه الخطط خلال اجتماعات مع مسؤولي الحكومة البرازيلية.

ولم يقدم تفاصيل بشأن موعد صخ الاستثمارات.

ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة بعد على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية في السعودية.

وانتهى مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في أبريل من الاستحواذ على 10 بالمئة من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة التعدين البرازيلية فالي.

ولدى إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أيضا مشروع مشترك مع شركة الصناعات الغذائية البرازيلية (بي.آر.إف) لتصنيع منتجات الدواجن في المملكة.