الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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وزير: عجز ميزانية روسيا نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023

منذ ساعتين
وزير المالية أنطون سيلوانوف

وزير المالية أنطون سيلوانوف

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قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للتلفزيون الرسمي الثلاثاء إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 نحو 2.9 تريليون روبل (31.6 مليار دولار) أو نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سيلوانوف أن الإنفاق والإيرادات فاقا التوقعات، إلا أن التوازن بينهما ظل كما كان متوقعا.

وتابع أنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية اثنين بالمئة لكنه أقل في الوقت الراهن‭ ‬بعدما نما الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من التقديرات.

وجاءت الإيرادات الإضافية من بنود مثل ضريبة استثنائية على شركات كبيرة والتي حققت وحدها للميزانية عائدا 315 مليار روبل (3.44 مليار دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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