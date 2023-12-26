وزير: عجز ميزانية روسيا نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للتلفزيون الرسمي الثلاثاء إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 نحو 2.9 تريليون روبل (31.6 مليار دولار) أو نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سيلوانوف أن الإنفاق والإيرادات فاقا التوقعات، إلا أن التوازن بينهما ظل كما كان متوقعا.

وتابع أنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية اثنين بالمئة لكنه أقل في الوقت الراهن‭ ‬بعدما نما الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من التقديرات.

وجاءت الإيرادات الإضافية من بنود مثل ضريبة استثنائية على شركات كبيرة والتي حققت وحدها للميزانية عائدا 315 مليار روبل (3.44 مليار دولار).