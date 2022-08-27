السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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وزير فرنسي: زيادات أسعار الكهرباء ستكون محدودة العام المقبل

منذ ساعة واحدة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو‭‭ ‬‬مير، السبت، إن الزيادات في أسعار الكهرباء العام المقبل ستكون محدودة، دون الخوض في تفاصيل محددة.

ونقلت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية عن لو مير قوله “الزيادات التي تحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء ستكون زيادات محدودة”.

وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضا مساعدات للأسر الأقل قدرة على سداد فواتير الطاقة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ذكر قبل أيام أن شهورا مقبلة ستكون “صعبة”، بينما حذرت حكومته من ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وسيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز الذي ينتهي العمل به في نهاية هذا العام وما إذا كانت ستبقي الخصم على الوقود. وقد ساعد هذان الإجراءان في إبقاء التضخم الفرنسي عند مستوى أقل مقارنة بالعديد من الدولة الأوروبية، لكنهما يؤثران بشدة على المالية العامة.

وقال متحدث حكومي الأسبوع الماضي إن فرنسا لا يمكنها التمسك بسقوف أسعار الطاقة لمساعدة الأسر إلى الأبد.

    المصدر :
  • رويترز

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